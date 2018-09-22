10 مناطق تستقطب المستثمرين الجدد في دبي

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10 مناطق دون غيرها تتصدر المشهد العقاري على صعيد المناطق الأكثر بيعاً للعقارات قيد الإنجاز، ويمكن ملاحظة أن الحراك العقاري للمستثمرين الجدد يتركز في تلك المناطق إما لشهرتها وتمتعها بمرافق مميزة، وإما لأن مستقبلها الاستثماري مُغرٍ بالنسبة للذين يرغبون بالشراء بقصد الاستثمار. «البيان الاقتصادي» رصد تلك المناطق مع الصفقات التي سجلتها منذ بداية العام الجاري.
مرسى دبي
581 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ844 مليون درهم
وسط المدينة (برج خليفة)
354 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 823 مليون درهم
البرشاء جنوب الرابعة
289 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 181 مليون درهم
الخليج التجاري
279 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 482 مليون درهم
الثنية الخامسة
260 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 285 مليون درهم
ند الشبا الأولى
259 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 234 مليون درهم
نخلة جميرا
233 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 501 مليون درهم
الثنية الثالثة
227 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 269 مليون درهم
جبل علي الأولى
197 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 116 مليون درهم
وادي الصفا 5
193 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 80 مليون درهم
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي