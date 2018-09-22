10 مناطق تستقطب المستثمرين الجدد في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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10 مناطق دون غيرها تتصدر المشهد العقاري على صعيد المناطق الأكثر بيعاً للعقارات قيد الإنجاز، ويمكن ملاحظة أن الحراك العقاري للمستثمرين الجدد يتركز في تلك المناطق إما لشهرتها وتمتعها بمرافق مميزة، وإما لأن مستقبلها الاستثماري مُغرٍ بالنسبة للذين يرغبون بالشراء بقصد الاستثمار. «البيان الاقتصادي» رصد تلك المناطق مع الصفقات التي سجلتها منذ بداية العام الجاري.

مرسى دبي

581 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ844 مليون درهم

وسط المدينة (برج خليفة)

354 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 823 مليون درهم

البرشاء جنوب الرابعة

289 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 181 مليون درهم

الخليج التجاري

279 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 482 مليون درهم

الثنية الخامسة

260 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 285 مليون درهم

ند الشبا الأولى

259 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 234 مليون درهم

نخلة جميرا

233 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 501 مليون درهم

الثنية الثالثة

227 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 269 مليون درهم

جبل علي الأولى

197 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 116 مليون درهم

وادي الصفا 5

193 شقة قيد الإنجاز بيعت بـ 80 مليون درهم

المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي