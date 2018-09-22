ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان للشهر العشرين على التوالي

المصدر: طوكيو - د ب أ

ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.9% في أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في زيادة للشهر العشرين على التوالي وسط ارتفاع أسعار الطاقة، حسبما أفادت الحكومة أمس.

لكن القراءة كانت بعيدة عن هدف 2% الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من خمس سنوات، عندما بدأ حملة تخفيف القيود النقدية للتغلب على الانكماش الذي أصاب الاقتصاد لأكثر من عقد، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الوزارة: إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الأغذية الطازجة، بلغ 101.9 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015. وأن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 22.3% وارتفع سعر البنزين بنسبة 16.2%.