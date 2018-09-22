«غوغل» تسمح بفحص حسابات «جي ميل»

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت شركة خدمات الإنترنت الأميركية (غوغل) إنها تسمح لمطوري التطبيقات التابعين لطرف ثالث بفحص محتوى حسابات البريد الإلكتروني «جي ميل»، بل ومشاركة البيانات مع شركات أخرى، وذلك وفقاً لرسالة إلى نواب البرلمان الأميركي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتم نشر الرسالة قبل جلسة الأسبوع المقبل في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأميركي التي تركز على خصوصية المستهلك، وسط مخاوف متزايدة من فشل عمالقة التكنولوجيا في حماية معلومات المستخدمين.

وقالت سوزان موليناري، نائبة رئيس شركة غوغل للسياسة العامة، في رسالتها إلى المشرعين: قد يشارك المطورون البيانات مع أطراف ثالثة، طالما أنهم يتصفون بالشفافية مع المستخدمين حول كيفية استخدامهم للبيانات.

وأكدت موليناري بذلك التقارير السابقة حول ممارسات «غوغل».