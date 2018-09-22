تقنية يابانية لتنشيط الموظفين المجهدين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توصلت التكنولوجيا اليابانية إلى ابتكار جديد يساعد العمال المجهدين، الذين يشعرون بالنعاس أثناء العمل، عبر إطلاق الهواء البارد في أرجاء الغرفة لتنبيه العامل أو الموظف حتى لا ينام، وهو ما قامت به اثنتان من كبرى الشركات المصنعة، الأمر الذي يجعل من غفوة ما بعد الغداء في المكتب ضرباً من الماضي. بحسب تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي. وجربت شركة دايكن لتصنيع مكيفات الهواء، وشركة NEC للإلكترونيات نظاماً يستخدم كاميرات متصلة بأجهزة كمبيوتر الموظفين، لمراقبة أنواع مختلفة من حركة الجفون، وعندما تستشعر تلك الكاميرات مؤشرات على النعاس، يقلل النظام من درجة حرارة الغرفة.

وتم تطوير هذا المفهوم بعد أن حاولت دراسة أولية إيجاد الطريقة الأكثر فاعلية لإبقاء الأشخاص منتبهين، أو على الأقل مستيقظين. وقام الباحثون بإعطاء المشاركين في التجارب، معضلات بسيطة في الرياضيات لحلها في ظل ظروف مختلفة، والتي شملت خفض درجة حرارة الغرفة ببضع درجات، وزيادة سطوع الضوء، ورش روائح مختلفة.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: إن الدراسات أثبتت أن خفض درجة الحرارة مسألة فعّالة، خاصة عندما يتم الكشف عن العلامات المبكرة للنعاس. وقال ناطق باسم «دايكن» لوكالة الأنباء الفرنسية: إن هناك خططاً لجعل النظام الجديد متاحاً تجارياً بحلول العام 2020.