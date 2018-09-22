صينيون يحوّلون «دويسبورغ» الألمانية إلى مدينة ذكية

المصدر: شنزن - البيان

وقع محافظ مدينة دويسبورغ الألمانية زورين لينك خلال زيارته لمقر شركة «هواوي» في مدينة شنزن الصينية على رأس وفد حكومي ألماني أمس، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «هواوي» تتضمن توطيد علاقات الشراكة بين الطرفين في مجال تطوير مدينة ذكية نوعية وسط ألمانيا. وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على تحويل دويسبورغ من مدينة تقليدية إلى مدينة ذكية تقدم خدمات مبتكرة مثل الحكومة الذكية والخدمات اللوجستية للموانئ الذكية والتعليم الذكي والبنى التحتية. ومن أبرز التقنيات التي ستتوفر في المدينة شبكات الجيل الخامس (5G) وشبكات الاتصالات ذات النطاق العريض والمنازل الذكية بالكامل وتقنية «إنترنت الأشياء».

وستوفر «هواوي» بالتعاون مع شركائها كل ما تحتاج إليه مدينة دويسبورغ من خبرات وحلول في مجال شبكات الجيل الخامس المزودة بتقنية التطور طويل الأمد.