المصدر: برلين - رويترز

أظهر مسح أمس تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني بأكثر من المتوقع قليلاً في سبتمبر مع زيادة مفاجئة في نشاط قطاع الخدمات لم تكن كافية لتبديد أثر الهبوط الحاد في قطاع الصناعات التحويلية.

وهبط مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في قراءته الأولية إلى 55.3 من 55.6 في الشهر السابق. ويرصد المؤشر قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين يمثلان سوياً أكثر من ثلثي الاقتصاد.

ويقل هذا عن متوسط توقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز بتباطؤ إلى 55.4، لكن القراءة ما زالت فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن نمو قطاع الصناعات التحويلية تباطأ إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، حيث هبط المؤشر الفرعي الخاص بالقطاع إلى 53.7 من 55.9. وكان محللون يتوقعون انخفاضاً أقل عند 55.7.

وهبطت طلبيات التصدير الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية دون مستوى 50 المهم في المسح للمرة الأولى منذ يوليو 2015، وخفض مديرو مشتريات توقعاتهم للإنتاج في المستقبل.

وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات إلى 56.5 من 55.0 في الشهر السابق.