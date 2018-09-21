«هيونداي» تورد 1000 شاحنة تعمل بخلايا الوقود

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت شركة «هيونداي موتور» أمس توقيع اتفاق أولي لتوريد 1000 شاحنة كهربائية تعمل بتكنولوجيا خلال الوقود إلى شركة إنتاج الهيدروجين السويسرية شركة «إتش تو إنيرجي».

وبحسب الشركة الكورية الجنوبية فإن الصفقة تمثل أول صفقة بيع على نطاق تجاري للشاحنات التي لا تصدر أي عوادم غازية ملوثة للبيئة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها فإن الشركتين ستوردان شاحنات ثقيلة تعمل بخلايا الوقود، مع توفير سلسلة إمدادات مناسبة للهيدروجين خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وذكرت «هيونداي» أنه يتم تطوير الشاحنات الكهربائية وفقاً للقواعد الأوروبية، وأن الشاحنة الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود تستطيع قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر تقريباً في ظروف التشغيل الطبيعية قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالهيدروجين.

من ناحيتها ذكرت «إتش تو إنيرجي» أنها تعتزم توفير شاحنات خلايا الوقود الكهربائية التي تنتجها «هيونداي» لعملائها السويسريين مع البدء بأعضاء اتحاد «إتش تو» السويسري، الذي يضم العديد من شركات تشغيل محطات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة وغيرها من العملاء الذين يركزون على الحلول صديقة البيئة في عمليات نقل وتوزيع السلع.

وتعد «هيونداي موتور» أول شركة في العالم تنتج سيارات خلايا الوقود على نطاق تجاري، حيث تصدر حالياً سيارتها «آي إكس 35» وهي النسخة التي تعمل بخلايا الوقود من الطراز «توسكان آي إكس» الشهير إلى 17 دولة.