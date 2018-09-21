اليابان تسعى للحاق بركب «السيارة الطائرة»

المصدر: دبي - نهى حوّا

تخيلوا طائرات كهربائية موجهة عن بعد تقل الناس من أسطح مبنى مكاتبهم إلى منازلهم، ما يقلص فترة السفر بساعات والحاجة إلى أماكن لوقوف السيارات.

هذه هي رؤية المستقبل التي تدفع بمشروع «السيارة الطائرة» للحكومة اليابانية، حيث تأمل شركة الطيران «أول نيبون ايروايز» و «أن إي سي» وغيرهما من الشركات والخبراء والأكاديميين أن تكون لديهم خريطة طريق للخطة جاهزة نهاية العام.

ونقلت «ذا ايكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي في المشروع فومياكي ابيهارا هذا قطاع جديد، واليابان لديها فرصة جيدة في عدم التراجع عن ركب التطور».

وحتى الآن لا يعتقد أحد بأن الناس سوف تستخدم سيارات طائرة في أي وقت قريب فهناك الكثير من العقبات مثل حياة البطاريات والحاجة إلى أنظمة ومخاوف تتعلق بالسلامة، لكن برغم ذلك هناك العشرات من تلك المشاريع تظهر في العالم.

واستثمرت«غوغل» و«فولكس فاغن» في تكنولوجيا السيارة الطائرة، كما استثمرت «تويوتا» 500 مليون دولار مع أوبر للعمل على تكنولوجيا القيادة الذاتية عدا استثمارها في مشروع يدعى «كراتيفايتور».

ويأمل المسؤولون اليابانيون أن تحلق «السيارة الطائرة» التي يعملون عليها، وتضيء الشعلة في أولمبياد طوكيو 2020، لكن من غير الواضح أن ذلك سيحدث.

وهناك الكثير من المشككين بالأمر مثل رئيس «تسلا» التنفيذي لون ماسك الذي يرى إنه حتى الطائرات الألعاب الموجهة تصدر ضجيجاً عالياً وتنفث هواء فإذا أردت سيارة طائرة ضع دواليب لمروحية.