أعلى نمو للأجور في أميركا خلال 9 أعوام

المصدر: واشنطن - رويترز

تواصل سوق العمل في الولايات المتحدة تحسنها، حيث زادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 201 ألف وظيفة في أغسطس، بينما سجلت الأجور أعلى نمو سنوي لها خلال أكثر من 9 أعوام.

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، على غير متوقع، ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو 49 عاماً، في مؤشر على استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 3 آلاف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 201 ألف طلب للأسبوع المنتهي 15 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.

وانخفض متوسط طلبات 4 أسابيع، الذي يعتبر مقياساً أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2250 طلباً في الأسبوع الماضي، إلى 205 آلاف و750 طلباً، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969، وتعتبر سوق العمل عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه.