شركة ناشئة وراء فكرة متجر أزياء مؤقت داخل المنازل

المصدر: دبي - فاتن صبح

يحار التجار حول العالم في ابتكار تجارب تسوق فريدة ومتميزة للزبائن. ومن هذا المنطلق، جاءت شركة «ميزون مارشيه» الناشئة، وموقعها أميركا بنموذج جديد للقيام بتجارتها، حيث أسست لمتجر مؤقت يضم مزيجاً متنوعاً من الماركات في عالم الأزياء من داخل المنزل.

وطرأت الفكرة لسارة إيزلي، مؤسسة متجر «ميزون مارشيه» المنزلي، بعد أن أدركت مدى ضيق الوقت أمام محبي عالم الموضة، الذين لا يسمح لهم باكتشاف الماركات غير الشهيرة أو السعي للحصول على مساعدة متخصص في عالم الأزياء.

أما المعايير التي يتم على أساسها اختيار العلامات التجارية لمتجر «ميزون مارشيه» فتتضمن الأزياء ذات التصاميم الرائعة والوعي المجتمعي. وعليه فإن المتجر المنزلي يضم 50 ماركة متنوعة متغيرة للملابس والأكسسوارات التي يصعب العثور عليها.

وتقام المتاجر المؤقتة من هذا النوع داخل منازل الملكية الخاصة ويشرف عليها ضيوف. ويزود «ميزون مارشيه» هؤلاء بتعليمات تتعلق بكيفية تقديم وإدارة المتاجر البيتية المؤقتة، في حين يعمل المصممون والتجار على تزويدها بالمنتجات لمدة محددة. ويعمد المضيفون إلى دعوة أصدقاء لهم للتبضع، بحيث تذهب نسبة من الأرباح لهم وللمتجر. ويقدم «ميزون مارشيه» كذلك خدمات استشارية في مجال الأزياء لمختلف المناسبات، ويتبرع أيضاً بأرباح الفعاليات التي يقوم بها سنوياً للجمعيات الخيرية.