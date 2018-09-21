سيارات «بورشه» للإيجار مقابل 300 دولار يومياً

المصدر: أتلانتا - د ب ا

أطلق فرع شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة «بورشه» في الولايات المتحدة برنامجاً لتأجير السيارات الفارهة في مدينة أتلانتا الأميركية مقابل 300 دولار في اليوم أو 3000 دولار في الأسبوع.

ونقل موقع «موتور تريند» عن مصادر في الفرع الأميركي للشركة الألمانية القول إنه لا يشترط أن يكون المستأجر من سكان مدينة أتلانتا بولاية جورجيا للاستفادة من برنامج التأجير «بورشه درايف» حيث يمكن لأي زائر للمدينة استئجار واحدة من سيارات بورشه الفارهة في الوقت نفسه تعتزم الشركة في مدينتي لوس أنجليس وسان فرانسيسكو الأميركيتين إطلاق برنامج تجريبي لتبادل استخدام سياراتها الفارهة باسم «بورشه هوست» بالتعاون من شركة خدمات النقل الذكي «تورو».

كما تتيح «بورشه كارز أميركا الشمالية» الخاص بالفرع الأميركي للشركة الألمانية لزوار وسكان ولاية كاليفورنيا إمكانية حجز سيارة بورشه لمدة يوم أو شهر أو أكثر عبر استخدام تطبيق خاص بذلك.