ارتفاع البطالة في هولندا

المصدر: أمستردام - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة خلال أغسطس الماضي ليسجل 3.9% مقابل 3.8% في يوليو الماضي.

وارتفع عدد العاطلين في هولندا خلال الشهر الماضي إلى 353 ألف عاطل مقابل 348 ألف عاطل في يوليو الماضي.

وتراجعت ثقة المستهلكين في هولندا خلال سبتمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري إلى 19 نقطة مقابل 21 نقطة خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر 2016. وبدا المستهلكون أقل تفاؤلاً بشأن الموقف الاقتصادي ككل وأوضاعهم المالية، وبالتالي فهم يرون أن الموقف الراهن غير مواتٍ للقيام بمشتريات كبرى.