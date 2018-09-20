«فلاي دبي» تطرح باقات حصرية لمسافري المملكة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفاءً باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية توفر عطلات فلاي دبي، وهي قسم العطلات التابع للشركة، باقات عطلات خاصة للمسافرين القادمين من المملكة للإقامة في دبي أو لوجهات الناقلة في مختلف أنحاء العالم، خلال الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الباقات الخاصة التزاماً من عطلات من الشركة بتوفير خيارات واسعة من برامج العطلات للسياح القادمين من المملكة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين.

تعد وجهات مثل دبي وباكو في أذربيجان وتبليسي في جورجيا والعاصمة البوسنية سراييفو والعاصمة الأوكرانية كييف أكثر الوجهات شعبية بالنسبة للسائح السعودي، حيث تشتمل على العديد من المزايا التي تلائم مختلف شرائح السياح القادمين من المملكة سواء للباحثين عن التسوق أو المعالم التاريخية أو التراث والمعالم الطبيعية.

وقال حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نتقدم بأحر التهاني للأخوة في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي، متمنياً للمملكة الشقيقة كل الازدهار والتقدم».

كما توجه بجزيل الشكر إلى السلطات السعودية وهيئة الطيران المدني على اهتمامهما الكبير بتطوير البنى التحتية والمطارات الداخلية، بما يتيح الوصول إلى المزيد من المسافرين السعوديين في مدنهم وتسهيل السفر لسكان هذه المناطق أو زوارها من دولة الإمارات وغيرها.

وتوفر فلاي دبي باقات متكاملة للعطلات تدمج بين أسعار الفنادق وتذاكر السفر التنافسية التي تناسب مختلف المداخيل المادية. كما يحصل العملاء أيضاً على خيار إضافة خدمات رديفة إلى باقة عطلاتهم من ضمنها: وسائل النقل إلى المطار، باقات الرحلات السياحية، تسهيلات الفيزا إلى الإمارات، استئجار سيارات وجولات سياحية.

وقال نيلسون ديسوزا، نائب الرئيس لقسم العطلات: «صممت باقات العطلات لمسافرينا من السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، ونحن نوفر لعملائنا من السعودية باقات عطلات بأسعار مقبولة.

ويمكن حجز هذه الباقات عبر الموقع الإلكتروني لقسم العطلات بالشركة، كما يملك المسافرون خيار التحكم بالتجربة الكاملة لعطلاتهم.

وأضاف ديسوزا: يتيح الموقع الإلكتروني لمسافري فلاي دبي الولوج إلى الآلاف من خيارات الفنادق عبر الشركاء، ونتطلع قدماً إلى إطلاق المزيد من الخيارات لتغطية وجهات متعددة عبر إنماء قاعدة شركائنا وخدماتنا أيضاً.

وتوفر عطلات فلاي دبي باقات خاصة لمسافري المملكة تشمل تذاكر الطيران والإقامة في الفندق وبأسعار منافسة وخاصة للسفر إلى دبي تبدأ من 857 ريالاً شاملة السفر على الدرجة السياحية والإقامة لمدة 3 ليال.

وباقات العطلات من عطلات فلاي دبي تشمل تذكرة الطيران على الدرجة السياحية والإقامة في الفندق لمدة 3 ليال.