نمو مبيعات سيارات أوروبا قبل تطبيق قواعد العوادم

المصدر: روما - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من العام الحالي وذلك قبل بدء تطبيق قواعد اختبارات معدل العوادم الجديدة والتي تطبق على السيارات المسجلة اعتباراً من أول الشهر الحالي.

في الوقت نفسه، سجلت سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي نمواً استثنائياً خلال أغسطس الماضي بمعدل بلغ 2ر31% سنوياً، حيث عرض بعض مصنعي السيارات أسعاراً جذابة للغاية قبل بدء تطبيق معايير العوادم الجديدة المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد» بحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.

وكانت مبيعات السيارات قد سجلت خلال يوليو الماضي نمواً بمعدل 5ر10% سنوياً بحسب التقرير السنوي للاتحاد الموجود مقره في مدينة بروكسل.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 8ر10 ملايين سيارة بزيادة 2ر6% عن الفترة نفسها من العام الحالي «مدعومة بالأداء القوي غير المعتاد خلال شهور الصيف»، بحسب بيان اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين. يذكر أنه تقرر استخدام اختبارات العوادم المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد» في أعقاب تفجر فضيحة تلاعب فولكسفاغن في نتائج اختبارات العوادم في الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) من خلال استخدام برنامج كمبيوتر معقد يقلل كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية. واحتفظت فولكسفاغن بالمركز الأول كأكبر شركة سيارات في أوروبا من حيث المبيعات.