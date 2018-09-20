«إكس ماكس» الأثقل بين هواتف «آبل»

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن هاتف «آيفون إكس ماكس»، الذي أطلقته أبل فى 12 سبتمبر الجاري يعتبر هو الأثقل بين جميع هواتف أبل.

تأتى نسخة «ماكس» مع شاشة هي الأكبر من نوعها في تاريخ أبل، بقياس 6.5 بوصات بدقة 1242 × 2688 بكسل، ومن المثير للاهتمام، أن هذا لا يجعل «إكس ماكس» أكبر هاتف ذكى من نوع أبل حتى الآن، حيث إن iPhone 8 Plus أطول قليلاً وأوسع، لكنه يعد الهاتف الذكي الأثقل بين هواتف آيفون المتاحة الآن في الأسواق، إذ يأتي بوزن 208 جرامات، أي 6 جرامات أكثر من ثاني أثقل طراز وهو آيفون 8 بلس الذي يأتي بوزن 202 جرام، ولكن هذا الفرق ليس كبيراً، فلا يمكن ملاحظة الفرق عند حمل الجهازين بين يديك، ومع ذلك، لا يزال وزن «إكس ماكس» أمراً يجب مراعاته عند التخطيط لشراء الجهاز.

وإذا كنت تعتقد أن 208 جرامات أكثر من اللازم، يأتي هاتف «آيفون إكس» بحجم 5.8 بوصات ويزن 177 جراماً، وهو يضم شاشة صغيرة وعمر البطارية أقصر قليلاً، وسعره أقل من 100 دولار عن نسخة «ماكس».

من جانب آخر، أعلنت شركة متخصصة فى توصيل الطعام أنها ستمكن عملاء أبل المحتملين من طلب الطعام أثناء الوقوف فى طوابير الشراء، بعد أن اعتاد مستخدمو هواتف أبل خلال السنوات الماضية الوقوف فى طوابير طويلة خارج متاجر الشركة حول العالم يتضورون جوعًا من أجل شراء الهاتف وحجز مكانهم فى قائمة الانتظار.

وأعلنت الشركة أنها ستقدم هذا العرض فى 12 دولة حول العالم، وتشمل قائمة الدول أستراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وهولندا وسنغافورة وإسبانيا والإمارات والمملكة المتحدة.

ومن أجل الحصول على الطعام، سيكون على العملاء فقط تحديد موقع متجر أبل، وإذا كان المطعم المجاور مفتوحًا فسوف يحصلون على الطعام فى أماكنهم دون مغادرة الطابور.