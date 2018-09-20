«أمازون» تخطط لإطلاق 8 أجهزة مدعومة بـ«أليكسا»

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كشف تقرير جديد عن أن أمازون تخطط لإطلاق ما لا يقل عن 8 أجهزة جديدة يتم التحكم فيها عن طريق مساعدها الشخصي الصوتي «أليكسا»، وذلك من خلال تلقي الأوامر الصوتية، حيث من المنتظر وصولها قبل نهاية العام الجاري، وستشمل الأجهزة (فرن ميكروويف، ومضخم للصوت، وجهاز استقبال، ومكبر صوت فرعي، وأداة في السيارة).

وذكرت تقارير صحفية أنه نظراً لأن جميع الأجهزة سيتم تمكينها بواسطة أليكسا، فإنها يمكن أن تتصل بسهولة بالمساعدات الصوتية، فيما سيكون بعض هذه الأجهزة مدمجاً بها أليكسا، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن بعض هذه الأجهزة في حدث في وقت لاحق من هذا الشهر.