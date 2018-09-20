«الإمارات» تعرِّف ركابها بالأطعمة والمشروبات عبر نظامها الترفيهي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت «طيران الإمارات»، قناتين للأطعمة والمشروبات على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice)، الحائز على جوائز عالمية، وذلك لإطلاع ركابها على كيفية إعداد قوائم الطعام والشراب على الطائرات، والعمل مع شركائها العالميين.

وتوفر القناتان نظرة من الداخل على استثمار طيران الإمارات، بقيمة 700 مليون دولار لشراء المشروبات، وعلى قوائم الطعام الإقليمية والموسمية التي يُعِدها طهاة عالميون. ويمكن مشاهدة القناتين الآن على جميع رحلات طيران الإمارات.

وتعرض قناة الأطعمة Food Channel، التفاصيل التي تطرأ على تطوير القوائم من قبل طهاة الإمارات، ومكونات الوجبات على متن الطائرة. وتقدّم الناقلة نحو 110 ملايين وجبة سنوياً، مع الاهتمام بأدق التفاصيل لركابها في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. وتستكشف كل حلقة، كيف تقدم طيران الإمارات أفضل المنتجات، من خلال شراكات طويلة الأمد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الموردون المحليون.

وتوجّه الحلقتان الأوليان المشاهد إلى أومبريا في إيطاليا، حيث تشتري طيران الإمارات زيت الزيتون من مونتي فيبيانو، وإلى سريلانكا لفهم كيفية اختيار شاي ديلما، الذي يقدَّم للركاب على متن الطائرة.

وتعرض الحلقات أيضاً بعض الوصفات من القوائم المتوفرة على الرحلات، والمستوحاة من مختلف المناطق، بحيث يتمكن العملاء من إعداد طبق «مكبوس الربيان» المميز على طريقة طيران الإمارات، أو تعلُّم كيفية صنع الزلابية الكلاسيكية في المنزل.

وقال جوست هيميجر نائب رئيس أول خدمات التموين في طيران الإمارات: «نحن في بحث وجهد دائمين لتقديم تجربة طعام رائعة لعملائنا في جميع الدرجات. وتوفر قناتا الأطعمة والمشروبات للمشاهدين، إمكانية التعرف إلى فلسفتنا في هذا المجال، واستراتيجية التموين، وكيف نعمل مع شركائنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج التعليمية والوصفات التي نقدمها، توفر لعملائنا معلومات ومهارات لاستخدامها في تحضير الطعام في المنزل».

وقناتا الأطعمة والمشروبات، هما من بين 3500 قناة أخرى، حسب الطلب، ضمن نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، بما في ذلك قنوات الأفلام، وأشهر المسلسلات التلفزيونية، وعشرات الآلاف من المقطوعات الموسيقية والبودكاست وألعاب الفيديو.