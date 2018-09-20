«ديدي» لتأجير المركبات تدخل السوق المكسيكية

المصدر: مكسيكو سيتي - شينخوا

بدأت شركة «ديدي» الصينية العملاقة لتأجير السيارات أعمالها في غوادالاخارا ثاني أكبر مدن المكسيك، وذلك في إطار خططها للتوسع. وقال بابلو موندراغون رئيس أعمال الشركة في عاصمة البلاد وتولوكا المجاورة عاصمة ولاية مكسيكو الوسطى إن «الخطوة التالية ستكون مكسيكو سيتي».

وتعد مدينة تولوكا أول مكان تختبر فيه شركة ديدي العمل في المكسيك في أبريل الماضي. وبحلول أغسطس، توسعت ديدي إلى العاصمة الصناعية الشمالية مونتيري.

وقال موندراغون لوكالة أنباء «شينخوا»: «نرغب في مواصلة معرفة المزيد عن السوق في المكسيك خلال أول حملة توسع دولي للشركة خارج آسيا».

ولدى غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو غربي البلاد، قطاع إنتاج مزدهر يدفعه الابتكار التكنولوجي والصناعات الإبداعية والصناعة التحويلية المتخصصة والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات. وذكرت الشركة أن غوادالاخارا ومنطقة الحاضرية الكبرى يقطنهما سكان ينفقون ما يصل إلى 40% من دخلهم على النقل.

وأشار أندريس فالنسيا رئيس أعمال الشركة في غوادالاخارا إلى أن «رؤية ديدي المتمثلة في الحفاظ على علاقة وثيقة وودية وشفافة مع شركائها السائقين تؤتي ثمارها».وأقامت هذه الخدمة لتأجير السيارات شراكة مع حوالي 10 آلاف سائق محلي يحق لهم الحصول على بدلات محددة مثل كوبون بنزين بقيمة 500 بيزو (27 دولاراً أميركياً).