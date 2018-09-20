«كاسيو» تطرح ساعة مزودة بنظام للخرائط في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كاسيو» عن توافر ساعتها الذكية الجديدة «Pro Trek WSD-F20A»، المصممة خصيصاً لمحبي ممارسة النشاطات في البيئة الخارجية، في أسواق الإمارات، وذلك خلال حفل إطلاق أقيم أمس في متجر «شرف دي. جي» في «مركز تايمز سكوير». ويتوفر الطراز الجديد المزود بنظام للخرائط يمكن استخدامه حتى في نمط عدم الاتصال بالإنترنت، حصرياً من خلال «شرف دي. جي» ولفترة محدودة فقط.

وقال مسؤولون بالشركة إن الساعة الجديدة هي ثاني طراز من الساعات الذكية التي تنتجها «كاسيو» والمزودة بنظام التشغيل أندرويد «وير أو. أس»، حيث تم تصميمها وتطويرها لتلبية احتياجات التطبيقات الخاصة بمحبي ممارسة النشاطات في البيئة الخارجية. ويحتوي الطراز الجديد على نظام مدمج لتحديد المواقع وميزة الخرائط الملونة.