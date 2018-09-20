يخت يجوب العالم بالطاقة الشمسية

المصدر: برن - وكالات

كشف مصممون سويسريون عن يخت المستقبل، الذى يعمل بالطاقة الشمسية، يمكنه أن يطوف العالم دون توقف للتزود بالوقود.

يبلغ طول اليخت «سوالار إيمباكت» الكهربائي 78 قدماً (24 متراً)، يحوى أكثر من 3200 قدم مربعة (300 متر مربع) من الألواح الشمسية على سطحه، والتي يمكن أن تكون بمثابة مصدر الطاقة الوحيد للسفينة إذا سمحت الظروف بذلك.

ويسع اليخت لعشرة أشخاص إلى جانب مكان لإقامة طاقم إبحار صغير، وهو مزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمكن من أن يتم قيادته بواسطة شخص واحد. واليخت المطور هو ثمار أبحاث 5 سنوات أجرتها شركة «زيورخ» لليخوت.