تباطؤ التضخم بجنوب أفريقيا

المصدر: بريتوريا - د ب أ

سجل معدل التضخم في جنوب أفريقيا تباطؤاً في وتيرته في شهر أغسطس الماضي ليبلغ أدنى معدل له منذ عشرة أشهر. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، نقلاً عن بيان أصدرته هيئة الإحصاءات بجنوب أفريقيا ومقرها بريتوريا، أن أسعار المستهلكين سجلت انخفاضاً سريعاً لتصل إلى ما نسبته 9ر4% في أغسطس الماضي بعد أن بلغت نسبة 1ر5% في يوليو السابق له.

وكان متوسط تقدير أسعار المستهلكين بجنوب أفريقيا، الذي تضمنته دراسة لمؤسسة بلومبرغ أجراها 18 خبيراً اقتصادياً، قد بلغ 2ر5%. ويأتي هذا الإعلان من جانب هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا في الوقت الذي تجتمع فيه لجنة السياسات النقدية في البلاد استعداداً للإعلان عن سياستها تجاه سعر الفائدة الأساسي.