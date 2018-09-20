توسع ألماني بإنتاج السيارات الكهربائية

المصدر: برلين - د ب أ

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قطاع السيارات في ألمانيا على بذل مزيد من الجهود للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية في ألمانيا. وقالت إننا نتقدم ودخلنا إلى السوق العام لكن يتعين علينا الانخراط على نطاق أوسع.

وأشارت إلى العرض المتزايد لنماذج السيارات الكهربائية والتوسع في شبكات شحن بطاريات السيارات الكهربائية، مضيفة أن المحليات من الممكن أن تكون أكثر مرونة بكثير في هذا المجال.

وأكدت أنه يتعين على قطاع السيارات الألماني المشاركة في إطار قدراتنا الاستراتيجية مع دول أوروبية أخرى في إنتاج خلايا بطاريات خاصة به.

وقالت إنه يتعين علينا أن نكون صادقين، فرغم كافة خطوات التقدم فإن الأمر سيستغرق وقتاً أطول مما كنا نعتقد قبل ثمانية أعوام".