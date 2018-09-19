الصين أكبر منتج ومستهلك للفلفل في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مسؤول صيني خلال الدورة الـ 13 للمؤتمر الوطني لصناعة الفلفل الحار، الذي اختتم في 16 سبتمبر الحالي في مدينة تشه بمقاطعة خنان، أن الصين قد أصبحت أكبر منتج ومستهلك للفلفل في العالم.

وأشار المسؤول إلى أن مساحة زراعة الفلفل في الصين تبلغ حاليا 30 مليون مو، وهو ما يمثل أكثر من 12% من مساحة زراعة الخضر، وبلغ حجم إنتاج الفلفل 40 مليون طن، حيث تشكلت ست مناطق إنتاج رئيسية وثمانية مراكز توزيع للفلفل.

وباعتبارها "مسقط رأس الفلفل الصيني"، تعود زراعة الفلفل في مدينة تشه إلى أكثر من 400 سنة، حيث تم انشاء فيها أكبر سوق للفلفل بشمال الصين، وتصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واندونيسيا وغيرها من حوالي 20 دولة ومنطقة، ويبلغ حجم الصفقات 7 مليارات يوان سنويا، حسب صحيفة "الشعب" الصينية.