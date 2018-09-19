ألمانيا تروج لسياحة المأكولات في دبي

المصدر: دبي - البيان

استكمل «المكتب الوطني الألماني للسياحة» سلسلة الفعاليات التي يقوم بها في السوق الخليجي من أجل التعريف بإمكانات المطبخ الألماني وتنوعه باختلاف المناطق والفصول في هذا البلد الغني بمكونات الطعام والمطاعم.

ومنذ بداية 2018 يركز نشاط الترويج السياحي لألمانيا على الطعام ضمن حملة تسويقية عالمية مستمرة تحمل اسم «مذاقات من ألمانيا» ووسم «استمتع بالأكل الألماني».

وفي هذا السياق نظم المكتب فعالية في دبي، بالاشتراك مع «طيران الإمارات» و«هيئة سياحة ميونيخ» وفندق «شتايغنبيرجر ـ الخليج التجاري»، بحضور عدد من مسؤولي المكتب وممثلي الجهات الشريكة والإعلاميين والمؤثرين على التواصل الاجتماعي. وتمكن الحضور من التلذذ بأطباق حضّرها الطاهي الماهر فلوريان فالتهاوزر الذي حضر خصيصاً من فندق شتايغنبيرجر- ميونيخ.

وتحظى «سياحة المأكولات» باهتمام متزايد من قبل المسافرين وأصبحت زيارة المطاعم وأماكن تقديم الطعام موجهاً رئيسياً لخيارات السفر.