أودي تطلق سيارة كهربائية

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

احتفلت «أودي» بإطلاق سيارة كهربائية جديدة «إي ترون» من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات في عقر دار منافستها تسلا، وألقت الضوء على اتفاق مع «أمازون.كوم» لتسهيل إعادة شحن طرزها القادمة من السيارات إي-ترون. وستتاح السيارة المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة العام المقبل بسعر مبدئي 75 ألفا و795 دولارا.

وقال سكوت كيو رئيس أودي أميركا: «أريد أن تصبح أودي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في أميركا على المدى الطويل».

وتستغل أودي والشركة الأم فولكسفاغن إطلاق السيارة إي-ترون في الولايات المتحدة منتصف 2019 لاستهداف إحدى العقبات التي تقف في وجه زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وهي الافتقار إلى السبل المناسبة لإعادة شحن بطاريات تلك السيارات.