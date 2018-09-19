«غوغل» تطلق مسابقة لخداع خوارزميات التعرّف إلى الصور

المصدر: Ⅶدبي - بيان السطري

أعلنت «غوغل»، عن مسابقة تسعى من خلالها الشركة للتحايل على خوارزميات التعرف إلى الصور، حيث سيتم منح جائزة مالية للأشخاص الذين طوّروا صوراً بوسعها خداع خوارزميات التعرف إلى الصور، أو لأولئك الذين طوّروا شفرة جديدة لا يمكن خداعها بسهولة، وفق ما ذكرت «بي بي سي».

وأعربت «غوغل»، عن أملها في أن تؤدي المنافسة إلى تطوير أنظمة تتسبب في تقليص عدد الأخطاء، ففي حين يسهل على البشر معرفة الفرق بين الطيور والدراجات، فإن أنظمة الكمبيوتر تجد صعوبة بالغة في ذلك. وأوضحت «غوغل»، أن صور الطيور التي تستقل الدراجات لن يسمح بها في المسابقة.

وحددت «غوغل»، صفتين للأفراد للمشاركة في المسابقة، إما كـ«مهاجم» أو «مدافع»، بحيث يترتب على كل منهما تنفيذ مهمة مختلفة.

وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بالمشاركة في المسابقة بصفة «مهاجم»، فعليهم خداع نظام الخوارزمية من خلال إنشاء صورة لطير تستوعبها خوارزميات التعرف إلى الصور على أنها دراجة أو عليهم إنشاء صورة لدراجة تتعرف إليها الخوارزمية كطير. ويمكن أن تكون الصورة بصيغة فن رقمي أو عرض ثلاثي الأبعاد أو صورة فوتوغرافية، لكن لا يُسمح باستخدام صور غامضة مثل الطيور التي تستقل دراجة.

كما يمكن للأفراد الدخول في المسابقة بصفة «مدافع»، وبالتالي يتوجب عليهم كتابة شفرة لا تتطابق مع صور المهاجمين. وإذا تمكّنت الخوارزمية من التعرف إلى الصور المرسلة من قبل المهاجمين، فإنها تعتبر «تالفة» ويتم استبعادها من المسابقة.

وستفوز الخوارزمية الأولى التي لا يحل تشفيرها لمدة 90 يوماً بربع إجمالي قيمة الجائزة، على الرغم من أن شركة «غوغل» قالت إنها لم تقرر بعد مقدار المبلغ.