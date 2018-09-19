«هارد روك كافيه» الآن في مطار دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أنهت «مطارات دبي» اتفاقها مع «هارد روك إنترناشيونال» وشركائها الإقليميين الذين سيشهدون إطلاق باكورة سلسلة مطاعم «هارد روك كافيه» المقرر افتتاحه في أوائل شهر نوفمبر في «قاعة B» بمطار دبي الدولي.

سيضم الموقع الجديد مطعمًا مرخصًا وأطعمة معدة لتناولها بالخارج وفقرات ترفيه حية وهدايا تذكارية من موسيقى الروك ومتجرًا لبيع موسيقى الروك يزخر بمجموعة عالمية.

ويُعد «هارد روك إنترناشونال» من أشهر العلامات التجارية في العالم، إذ يشتهر بمنتجاته من الأزياء والموسيقى المتاحين الآن في مطار دبي الدولي في متجر لموسيقى الروك بالقرب من بوابة B27. كما يشتهر بتقديم تجارب لا تُنسى لتناول الطعام وأماكن لإقامة حفلات «هارد روك»، حيث يشكل إضافة نوعية لبرنامج الموسيقى الذي ينظمه مطار دبي الدولي التابع دي اكس بي ميوزيل.

ويضيف هذا المطعم مفهومًا جديدًا إلى سلسلة المفاهيم المتعلقة بالطعام الفاخر ونمط الحياة وسيقام في أكثر مطارات العالم ازدحامًا حيث يسعى جاهدًا لإسعاد المسافرين بتجارب ثرية وراقية وتحويل القاعات إلى مكان رائع مما يجعل المطار وجهة في حد ذاته.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي: «نحن سعداء بإضافة هارد روك كافيه إلى قائمة مطار دبي الدولي، إذ يتماشى تمامًا مع مطار يشتهر عالميًا بالمأكولات والمشروبات ومحلات التجزئة والموسيقى. يطبق هارد روك كافيه المعايير فيما يتعلق بربط الطعام اللذيذ بالموسيقى وهو عنصر أساسي في استراتيجيتنا لخلق تجربة مطار فريدة من نوعها».

من جانبه، قال أنيبال فرنانديز لوردن، نائب الرئيس لشؤون عمليات وتطوير الامتياز التجاري لشركة هارد روك إنترناشيونال: «يتطلع هارد روك إلى افتتاح مقره الثاني في دبي بعد مرور عدة سنوات من العمل الناجح في هذه المدينة الشهيرة». وأضاف «لم يكن بوسعنا إيجاد موقع أفضل من هذا لإهداء ذكريات رائعة للمسافرين عن واحدة من أشهر العلامات التجارية عالميًا في مجال الطعام والترفيه».

ومنذ تأسيسها في عام 1971، أسهمت هارد روك في العديد من الأنشطة الخيرية في جميع أنحاء العالم، ومن ثم يأخذ هارد روك كافيه الجديد على عاتقه هذا الالتزام في السوق الذي يعمل بها. وفي كل مدينة من المدن التي يشغلها هارد روك، يضع الموظفون على رأس أولوياتهم أن يصبحوا شركاءً قيمين في المجتمع وذلك من خلال الأموال والأطعمة والمشروبات والسلع والجهود الإنسانية.

ويضيف هارد روك كافيه إلى مجموعة مطار دبي الدولي الرائعة من العروض الترفيهية التي تضم أكثر من 100 خيار أمام الركاب لتناول الطعام وتلبي جميع الأذواق والميزانيات.