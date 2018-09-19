إطلاق قطار ألماني يعمل بالهيدروجين

المصدر: برلين - وكالات

كشفت ألمانيا عن أول قطار يعمل بالهيدروجين في العالم، مما يشير إلى بدء مرحلة للقضاء على تلوث قطارات الديزل باستخدام تكنولوجيا أكثر تكلفة لكنها أكثر صداقة للبيئة، إذ تم إطلاق اثنين من قطارات Coradia iLint الزرقاء الساطعة، اللذان تم تطويرهما من قبل شركة فرنسية، ليسيرا على طريق يبلغ طوله 100 كيلومتر.

وقال «هنرى بوبارت» الرئيس التنفيذي لشركة «ألستوم» الفرنسية: «أول قطار هيدروجين في العالم يدخل في الخدمة التجارية وهو جاهز للإنتاج»، مضيفا أن الشركة تخطط لإطلاق 14 قطاراً آخر.

وقد تم تجهيز قطارات الهيدروجين بخلايا الوقود التي تنتج الكهرباء من خلال مزيج من الهيدروجين والأكسجين، فيما يتم تخزين الطاقة الزائدة في بطاريات الليثيوم أيون على متن القطار.