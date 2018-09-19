إنستغرام يطلق خدمة للتسوق

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» التابعة لمجموعة «فيسبوك» عن توفير خدمة التسوق المباشر عبر المشاركات المنشورة للمستخدمين. وكان تطبيق «إنستغرام» قد بدأ اختبار هذه الخدمة الجديدة في يونيو الماضي، ثم أطلقها عالمياً الاثنين، حيث يتم توفيرها في 46 دولة.

تتيح الخدمة الجديدة للشركات إضافة «ملصقات التسويق» إلى محتوى «قصصها» على صفحات «إنستغرام». ويمكن للمستخدمين النقر على هذه الملصقات الرقمية إذا أرادوا معرفة المزيد من المنتجات المعروضة أو شرائها.

وذكرت «إنستغرام» أنها ستضيف قريبا فئة مخصصة للتسوق إلى تبويب «إكسبلور» في التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين رؤية المشاركات المرتبطة بالتسوق من العلامات التجارية التي يتابعونها.