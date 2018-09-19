أول حالة انفجار لهاتف «نوت 9»

المصدر: سيئول - وكالات

قاضت امرأة شركة سامسونغ بسبب هاتف «نوت 9» الجديد، إذ ادعت أن هاتفها «اشتعلت فيه النيران». يأتى ذلك بعد عامين فقط من معاناة الشركة الكورية من أزمة انفجار «نوت 7»، إذ أفاد عشرات المستخدمين بالسخونة الزائدة والحرائق المفاجئة وحتى الانفجارات ما دفع الشركة لوقف الإنتاج وسحب الجهاز من الأسواق.

وتقول ديان تشونج إن هاتفها «نوت 9» الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام خطير أيضاً، وتقول إن الهاتف اشتعلت فيه النيران في حقيبتها. ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، وعد رئيس سامسونغ DJ Koh بأن النموذج الجديد لن ينفجر بالتأكيد، وقال: «البطارية في نوت 9 أكثر أماناً من أي وقت مضى».