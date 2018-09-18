نسخة ذهبية من هواتف آيفون الجديدة

المصدر: لندن - وكالات

أطلقت شركة «Brikk» العالمية المتخصصة في تصميم وصناعة الملحقات الفاخرة، مجموعة إصدارات من أجهزة آيفون «إكس إس» و«إكس إس ماكس» وحتى الساعة الذكية الجديدة، حيث تكلف النسخة الراقية 72،626 جنيهاً استرلينياً.

وذكر موقع «mirror»، أن الشركة تصف النسخة الذهبية من هواتف آيفون التي قامت بإصدارها بأنها الوحيدة من نوعها في العالم، موضحة أنه يتم طلاؤها من قبل روبوت دقيق، وتعتمد على تكنولوجيا متطورة، وتتميز هذه النسخة بأنها صلبة وقوية للغاية بشكل كبير، حيث يتميز طراز «إكس إس» بوجود 250 جراماً من الذهب عيار 22، في حين يتميز «إكس إس ماكي» بوجود 313 جراماً من الذهب عيار 22.

وإذا لم يكن الذهب الخالص مرهقاً بما يكفي بالنسبة إلى المستخدم، فيمكن له إضافة المزيد من التخصيصات، بما في ذلك الشعارات والأسماء، إضافة إلى القدرة على إضافة بعض الألماس في الهاتف، كما توجد بعض الخيارات الأخرى لهاتف «إكس إس ماكس» المصنوعة من الذهب الوردي أو الأبلاتين.