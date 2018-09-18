100 ألف مراهق ألماني يدمنون الإنترنت

المصدر: هامبورغ - د ب أ

كشف بحث عن أن 100 ألف صبي وفتاة في ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما مدمنون للإنترنت.

وأوضح البحث، الذي أجراه صندوق التأمين الصحي الألماني «دي إيه كيه» والمركز الألماني لقضايا الإدمان التابع لمستشفى هامبورج إبندورف الجامعي، أن هذا العدد يمثل 6ر2% من المراهقين في هذه المرحلة العمرية بألمانيا حاليا.

وانعقد أمس في مدينة هامبورغ مؤتمر شارك فيه 600 باحث في مجال الإدمان لمناقشة تعلق المراهقين بالإنترنت.

وقال رئيس المؤتمر والباحث في مجال الإدمان راينر توماسيوس: «هؤلاء المراهقون في محن كبرى.. أنهم يتخلون عن أنشطة وقت الفراغ ويتغيبون كثيراً عن المدرسة ويكذبون على آبائهم فيما يتعلق بالوقت الفعلي الذي يقضونه على الإنترنت.