تراجع الهجمات الإلكترونية في الإمارات 31%

المصدر: Ⅶأبوظبي ـــ رامي سميح

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الالكترونية في دولة الإمارات بنسبة 31.14% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات أمس.

وكشفت البيانات عن أن عدد الهجمات انخفض إلى 325 هجمة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، وذلك في مقابل 472 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017، وذلك بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة.

وتوزعت الهجمات، بواقع 34 هجمة في يناير و52 في فبراير و34 في مارس و35 في أبريل و44 في مايو و44 في يونيو و31 في يوليو و51 في أغسطس 2018.

وبحسب البيانات، فإن 153 هجمة كانت آثارها متوسطة و114 منخفضة و45 شديدة أو حادة، وكانت أهداف الهجمات إما تسريب معلومات أو تصيد واحتيال أو تشويه مواقع إلكترونية أو برامج خبيثة أو رصد وجمع معلومات.

وكانت قائمة البرامج الأكثر خطورة، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري هي: برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة، وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت»، وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر»، وكذلك نقطة ضعف المثبت الذكي لـ«سيسكو»، وبرنامج «زايكلون».