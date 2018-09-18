جيل الألفيّة يقود التغيير في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

خلص استطلاع أجرته شركة «إيبسوس» إلى أن أبناء جيل الألفيّة يقودون عملية تغيير شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من التحديات العديدة التي تواجههم.

وذكر الاستطلاع، أن أبناء جيل الألفيّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكلون أكثر من ربع عدد سكان المنطقة، إضافة إلى أن لهم تأثيراً كبيراً وملموساً على مختلف المجالات.

وقال محمد الميناوي، وهو مدير إقليمي في شركة إيبسوس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «علينا أن نقر بأنه وبالرغم من أهميّة هذه الفئة، إلا أنّها تعتبر أكثر فقراً من الأجيال السابقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه أبناء هذا الجيل مستويات مرتفعة للبطالة».