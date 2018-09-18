تعافي أسعار المساكن في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

أظهر تقرير لموقع «رايت موف» العقاري على الإنترنت تحسن أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الحالي، بعد تراجعها في أغسطس الماضي. وارتفع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 7ر0% مقارنة بالشهر الماضي، وذلك بعد تراجع بنسبة 3ر2% شهرياً في أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «أكاداتا» ارتفاع الأسعار بنسبة 1ر0% خلال أغسطس الماضي، شهرياً وبنسبة 8ر1% سنوياً.

وقال أوليفر بلاك، المدير الإداري في شركة الوساطة العقارية «يور موف أند ريدز رينز»، إنه «حتى في لندن حيث تم تسجيل زيادة في متوسط الأسعار، فإن أغلب المساكن في أغلب الأحياء مازالت أرخص من حيث القيمة الحقيقية، مقارنة بأسعارها في مثل هذا الوقت من العام الماضي.