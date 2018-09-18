أوراق نقدية أوروبية جديدة في 2019

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس، عن عزمه طرح أوراق نقدية جديدة فئة 100 و200 يورو للتداول بداية من 28 من مايو من العام القادم. ويُعنى المركزي الأوروبي بإصدار أوراق مالية يكون تزويرها أكثر صعوبة.

وأصدر البنك بالفعل أوراقاً نقدية معدّلة فئات خمسة وعشرة و20 و50 يورو. ولم يعد يتم إصدار فئة الـ500 يورو. ومن المتوقع أن تقوم البنوك وقطاع التجزئة بتقديم الأوراق الجديدة لموظفيها. ومن المقرر أن تظل الأوراق القديمة صالحة من الناحية القانونية، إلا أنه سيتم تدريجياً سحبها من التداول.

تجدر الإشارة إلى أن حديثاً دار منذ عامين تقريبا بين المسؤولين في أوروبا حول مصير الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة مثل الـ1000 فرنك والـ500 يورو، نظرا لتزايد الدلائل على أنها تستخدم لأغراض غير شرعية.