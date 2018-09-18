وقود صديق للبيئة لطائرات بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

تستعد شركة «فيرجين أتلانتيك» لإجراء اختبار حقيقي لوقود الطائرات الصديق للبيئة، إذ تعتزم استخدام الوقود المستدام الخاص بشركة «لانزا تيك» البريطانية للمرة الأولى، في رحلة طيران تجارية في أكتوبر المقبل، مع وجود طائرة بوينغ 747، تعتمد على سائل منخفض الكربون في رحلة من أورلاندو إلى مطار جاتويك في لندن. ووسوف تقوم الرحلة برفع مستوى الوعى لتكنولوجيا أكثر صداقة للبيئة، وإظهار أنها قابلة للحياة لأكثر من مجرد رحلات تجريبية. ويساعد نهج شركة «لانزا تيك»، الخاص بوقود الطائرات على حماية كوكب الأرض، إذ تلتقط الشركة غاز النفايات من مصانع الفولاذ، وتحولها إلى إيثانول ينتج ما يصل إلى 65 % من الكربون في الغلاف الجوى.