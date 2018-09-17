الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي على أجندة المديرين

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير لشركة «إرنست ويونغ»، عن أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً أساسياً على أجندة المديرين. وأشار 53% من كبار المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي للعمليات الروبوتية هما أبرز التقنيات على أجندات مجالس إدارتهم.

ويحدد التقرير الخدمات الحكومية وخدمات التمويل والتجزئة باعتبارها القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تتعامل مباشرة مع العملاء وتستخدم كفاءات محركات التشغيل الآلية الذكية وتستفيد من القدرات الناتجة في خلق قيمة جديدة وتحسين تجربة العميل ودعم ابتكار المنتجات والخدمات.

وقال فراس قسوس، رئيس قسم القطاع العام والحكومي في الشرق الأوسط لدى «إرنست ويونغ»: «نحن نرى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تربط بين استخدام الذكاء الاصطناعي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية لديها. ويفيد هذا النهج في غرس هذه التقنيات من بداية مرحلة التخطيط.