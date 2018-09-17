«بي.إم.دبليو» تستدعي 140 ألف سيارة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

تستدعي عملاقة السيارات الألمانية «بي.إم.دبليو» أكثر من 139 ألف سيارة من الفئة الثالثة في الصين بداية من 9 نوفمبر المقبل، بسبب خلل في نظام التكييف، وفقاً لبيان من هيئة تنظيم السوق الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيان الهيئة أن الاستدعاء يشمل 89309 سيارات أنتجت بالصين في الفترة من مايو 2005 إلى يوليو 2011، و50143 سيارة مستوردة إنتاج الفترة من يناير 2005 إلى يوليو 2011.

وأفادت الهيئة بأنه: من المحتمل أن يبلى جزء من منفاخ مكيف الهواء بعد استعماله، مما يؤدي إلى مقاومة مرتفعة، وهو ما يمكن أن يسبب زيادة في درجة الحرارة ويرفع فرص وقوع حريق.

وستقوم شركة «بي.إم.دبليو بريليانس أوتوموتيف» المحدودة شمال شرقي الصين و«بي.إم.دبليو تشاينا أوتوموتيف تريدنغ» المحدودة بفحص المركبات وتغيير الأجزاء المعيبة «دون مقابل».