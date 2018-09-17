«فيسبوك» يطور آلية للتأكّد من صحة الصور والفيديوهات

المصدر: Ⅶسان فرانسيسكو - د ب أ

قرر موقع «فيسبوك» استخدام آلية جديدة للتأكد من صحة الصور والفيديوهات المنشورة عليه من 17 دولة، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على الأخبار الكاذبة والمحتوى المزيف على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر.

وقالت أنطونيا وودفورد، مديرة الإنتاج في «فيسبوك» في رسالة عبر الإنترنت، إن الموقع يطور نموذجاً للذكاء الاصطناعي، لاكتشاف المحتوى المزيف على الموقع وتمييزه، مضيفة أن شركاء «فيسبوك» في جهود التحقق من صدق المحتوى، وعددهم 27 شريكاً، في هذه الدول سيوسعون نطاق عملهم ليشمل الصور والفيديوهات إلى جانب المحتوى النصي.

وأضافت وودفورد في الرسالة: الكثيرون من شركائنا لديهم خبرة في تقييم الصور والفيديوهات ومدربون في مجال استخدام تقنيات التدقيق البصري، مثل البحث العكسي عن الصور وتحليل بياناتها الوصفية مثل أين وتم التقاط الصورة أو الفيديو.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل «فيسبوك» و«تويتر» تواجه مطالب متزايدة بالتصدي لطرق استغلالها في نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة أو حتى التأثير على اتجاهات التصويت في الانتخابات.

وقد ظهرت شيريل ساندربرغ، مدير التشغيل في «فيسبوك» إلى جانب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» أمام لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي للرد على أسئلة أعضاء المجلس حول استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»، إن شركته تعلمت الكثير منذ تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وإنها طورت «أنظمة معقدة تجمع بين التكنولوجيا والعنصر البشري لمنع التأثير على الانتخابات من خلال خدماتنا».