«واتساب» باللون الأسود قريباً للحد من نفاد البطارية

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

يعتبر «واتساب» أحد أكثر تطبيقات المراسلة التي تستمر في العمل على التحسينات لتوفير تجربة أفضل للمستخدم، والآن انتشرت العديد من التقارير تفيد أن الشركة تعمل على إضافة ميزة «Dark mood» أو الوضع المظلم للتطبيق على غرار التطبيقات الشهيرة مثل تويتر ويوتيوب لتقليل استعمال بطارية الهاتف، ولراحة أعين المستخدم خلال الليل.

ويتميز الوضع الجديد من واتسآب بإتاحة الفرصة للمستخدم اختيار نمط خاص لكل محادثة، بجانب بعض التغيرات البسيطة في واجهة المستخدم لتبدو أكثر سلاسة عن الوضع العادي للتطبيق، على أن يقدم التحديث 4 اختيارات في لون الشاشة وهي Day Classic، Day، Night Blue، ووضع Night وهو الوضع الداكن، وسيتم طرح التحديث قريباً.