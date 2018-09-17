خدمة لتحديد مواصفات الأجهزة المنزلية

المصدر: برلين - د ب أ

أطلقت شركات عدة لصناعة الأجهزة المنزلية في ألمانيا خدمة جديدة تتيح للعميل تحديد المواصفات المثالية التي يرغب في توافرها بالأجهزة المنزلية المتوفرة في السوق وصناعتها وفقاً لهذه المواصفات.وتتيح خدمة شركة «ليبهير» التي تم الكشف عنها في معرض «آي.إف.أيه» الدولي للأجهزة المنزلية في العاصمة الألمانية برلين في وقت سابق من الشهر الجاري، لأي عميل إرسال مواصفات الثلاجة التي يريدها عبر الإنترنت، حيث تقوم الشركة بإنتاج هذه الثلاجة وإرسالها إليه خلال أيام.

كما تتيح شركة «بوش» الألمانية اختيار مواصفات ماكينة تجهيز الطعام «إم.يو.إم5»، حيث يمكن للعميل الاختيار من بين 81 مجموعة ألوان مختلفة. أما شركة «جروندنج» فتتيح لعملائها تحديد مواصفات جهاز التلفزيون الذي يريدونه سواء بالنسبة لتثبيته على الحائط أو على المكتب ومقاس الشاشة.