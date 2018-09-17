تصميم جديد لسامسونغ S10

المصدر: سيئول - وكالات

تتصاعد المنافسة بين عمالقة تصنيع الهواتف الذكية، لجذب جمهور أكبر مع إضافة مميزات وتغييرات أكثر في الهواتف، ويبدو أن سامسونج لديها خطط كبيرة لهاتف غالاكسي S10.

يأتي الهاتف الجديد، حسب تسريبات، بالعديد من التغييرات المميزة في تصميم الهاتف، والتي تشمل ألواناً جديدة أيضاً. وبالنظر لدورة إنتاج سامسونغ، فإن التغيير في التصميم كان من نصيب هاتف S8، ومن ثم جاء هاتف S9 بالتصميم ذاته خلال العام الماضي، لذا من البديهي أن يحصل هاتف S10 على التصميم الجديد.

بعض التوقعات الأخرى تشير إلى أن سامسونغ تعتزم تغير العلامة التجارية Galaxy S للإصدارات القادمة، أي أن هاتف Galaxy S11 سيأتي باسم تجاري جديد.