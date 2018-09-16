سيارات ذاتية القيادة لتوصيل البقالة في أميركا قريباً

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

أعلنت شركة «Udelv» الأميركية، عن إطلاق نظام جديدة لتوصيل البقالة من المحلات إلى السكان في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن أول عملية تسليم لسيارات ذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا، شملت أكثر من 700 عملية شحن، بالشراكة مع حفنة من التجار في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وستتعاون الشركة مع سلطات المدينة قبل نشر السيارات في الأرجاء، وقال مايك باترسون وزير النقل في أوكلاهوما، إن الولاية لديها مجموعة تنظيمية تركز على استخدام السيارات ذاتية القيادة.

من جهته، قال دانيال لورى المدير التنفيذي لشركة «Udelv»: «خلال الأشهر القادمة، ستعمل الشركة والسلطات المحلية والهيئات التنظيمية والمزيد، من أجل إتاحة أميال من الطرق في منطقة مدينة أوكلاهوما، لضمان توفير سياراتنا لخدمات توصيل آمنة ومريحة، وبأسعار معقولة».