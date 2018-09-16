«دايملر» تحدّث برامج العوادم في سيارات الديزل

المصدر: شتوتغارت - د ب أ

بدأت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، تحديث برامج العوادم في مئات الآلاف من سيارات الديزل في أوروبا. يأتي ذلك بعد مضي أكثر من عام على ما يعرف بـ«قمة الديزل» التي عقدتها الحكومة الألمانية في صيف العام الماضي مع القائمين على صناعة السيارات لمعالجة قضية تورط شركات صناعة السيارات الألمانية في التلاعب في نتائج اختبارات عوادم السيارات.

وكان المكتب الاتحادي للمركبات قد أمر باستدعاء نحو 700 ألف سيارة ديزل من دايملر، بسبب وجود جهاز غير مشروع لإغلاق تنظيف العوادم، وأوضحت دايملر أنه من المنتظر أن يتم تركيب برامج جديدة في جزء من هذه السيارات، أما الجزء الباقي منها فسيتم تركيب هذه البرامج بصورة اختيارية.

وكانت دايملر أعلنت في بداية الأمر عن تحديث تجهيزات نحو 300 ألف سيارة ديزل في أوروبا لتقليص انبعاثات أكسيد النيتروجين، وذلك من خلال تحديث برامج تنظيف العوادم، ويجري معالجة جزء كبير من هذه السيارات في الوقت الراهن، وارتفع عدد هذه السيارات في صيف العام الماضي إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة، غير أن الشركة لم تكن حتى الآن قد شرعت في تحديث برامج السيارات الـ7. 2 مليون الإضافية.

وأوضحت دايملر أنها طورت مئات عدةمن نوعيات البرامج وسلمتها إلى المكتب الاتحادي للمركبات، مشيرة إلى أنه لأول مرة توجد تنوعيات برامج لموديل (جي إل سي) الرباعي الدفع وللشاحنة الصغيرة فيتو وسيارات مرسيدس الفئة (في). ونوهت دايملر بأنها ستخطر العملاء المعنيين وتناشدهم التوجه إلى الورش لتحديث البرامج.

يذكر أن شركات دايملر وبورشة وفولكسفاغن قد واجهتا في يونيو الماضي اتهامات بالتلاعب بقيم عوادم السيارات. وفي 2015، أقرت فولكسفاغن بأنها زودت ملايين من سياراتها ببرامج تتلاعب في نسب العوادم. وفي 2017 صدر حكم قضائي أميركي تضمن تسوية بمقدار 3. 4 مليارات دولار، إضافة إلى تغريم الشركة 8. 2 مليار دولار.