انتشار أكبر للساعات الذكية في المستقبل

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت آخر تقديرات شركة IDC لأبحاث السوق، أن الساعات الذكية من المتوقع أن تسيطر على ما يقرب من نصف سوق الأجهزة القابلة للارتداء بحلول 2022.

وستشكل الساعات الذكية ​​نحو 46.2 مليون وحدة في 2018، بزيادة 38.9% عن العام الماضي، ومع ذلك بحلول 2022 ستنمو الأحجام بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.5% لتصل إلى 94.3 مليون وحدة، وهو ما يمثل حوالي نصف سوق الأجهزة القابلة للارتداء بالكامل.

ويشير التقرير إلى أن الأساور الذكية ستستمر في لعب دور مهم في سوق الأجهزة القابلة للارتداء من خلال ظهور أجهزة تتخطى مهمتها عد خطوات مرتديها فقط، والتي تتمتع بميزة ضد أسعار الساعات الذكية الأعلى سعراً.