البريطانيون ينفقون 680 مليون إسترليني لإصلاح شاشات هواتفهم

المصدر: لندن - وكالات

كشفت دراسة أن البريطانيين ينفقون أكثر من 680 مليون جنيه استرليني كل عام على إصلاح شاشات الهاتف المكسورة، وأظهر استطلاع لآراء 2000 من أصحاب الهواتف المحمولة أن 53% دفعوا 30 جنيهاً استرلينياً أو أكثر لإصلاح هواتفهم في العام الماضي، ومع ما يقدر بنحو 42.7 مليون مستخدم للهواتف الذكية فى المملكة المتحدة، فإن هذا يعنى مبلغاً هائلاً. ووجدت الدراسة أن أكثر من الثلث يحملون حالياً هاتفاً مكسوراً أو محطماً أو تالفاً، وتضررت هواتف أكثر من نصف المشاركين بالبحث بشكل لا رجعة فيه، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقاً لموقع «إندبندنت»، أجريت الدراسة من شركة Mous، التي قال مؤسسها جيمس جريفيث: «نحصل على الكثير من القصص من العملاء عن مأساتهم مع هواتفهم». وبحسب البحث، كانت الطريقة الأكثر شيوعاً لتلف الهواتف هي سقوطها من يد المستخدم.