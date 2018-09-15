مبيعات التجزئة الأميركية تسجل أقل نمو في 6 أشهر

المصدر: واشنطن - رويترز

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية أقل زيادة في ستة أشهر خلال أغسطس مع تقليص المستهلكين لمشترياتهم من السيارات والملابس، لكن التعديلات الصعودية لبيانات يوليو تبقي التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الربع الثالث من دون تغير يذكر.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.1% الشهر الماضي، وهذه هي أقل زيادة منذ فبراير. وجرى تعديل بيانات يوليو صعودياً لتظهر أن المبيعات ارتفعت 0.7% مقارنة مع 0.5% في القراءة السابقة.

وترجح الزيادة المتواضعة في مبيعات التجزئة أن ارتفاع أسعار البنزين ربما يكون يؤدي إلى تراجع الإنفاق على بنود أخرى.

وزادت مبيعات التجزئة في أغسطس 6.6% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية 0.1% الشهر الماضي بعد قراءة معدلة صعودياً عند 0.8% في يوليو.