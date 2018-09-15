لا خطط لإصدار اليورو الرقمي

المصدر: بروكسل - وكالات

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن البنك لا يخطط لإصدار عملات رقمية لأن تلك التكنولوجيا لا تزال هشة، واستخدام النقد الورقي لا يزال مرتفعاً بمنطقة اليورو، ولا أرى حاجة ملموسة لإصدار اليورو الرقمي.

وأضاف دراجي في خطاب لأعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، أن تلك الأنماط من التكنولوجيا مثل الدفاتر الموزعة تتطلب المزيد من التطوير.

وتعد تصريحات ماريو دراجي صورة مصغرة من اتجاه عالمي يعارض تداولات العملات الإلكترونية وتقنينها رسمياً، ويحاول التصدي لتداولاتها. وهبطت عملة «بيتكوين» الرقمية أمس بنحو 0.2% إلى 6478.9 دولاراً.