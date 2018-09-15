الأيقونة «بيتل» تغادر الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن فرع شركة «فولكس فاغن غروب» في الولايات المتحدة أمس أنه سيتوقف العام المقبل عن إنتاج سيارات «فولكس فاغن بيتل»، الطراز الشهير الذي تم إحياؤه في الولايات المتحدة قبل نحو 20 عاماً.

ويأتي القرار، الذي أعلنته الشركة في بيان، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تحويل التركيز إلى السيارات الرياضية «إس يو في» لتلبية طلب المستهلكين.

وقال هينريش جيه فوبكين، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «فولكس فاغن غروب أوف أميركا» إن «فقدان بيتل بعد ثلاثة أجيال، على مدى ما يقرب من سبعة عقود، سيثير مجموعة من المشاعر من عشاق بيتل العديدين».

وفي الوقت الذي تتجه فيه الشركة نحو تصنيع السيارات التي تركز على احتياجات الأسرة في الولايات المتحدة وتزيد من استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، لا توجد خطط فورية لأن يكون هناك بديل لبيتل، حسبما قال فوبكين.

لكنه ألمح بعد ذلك إلى أن السيارة يمكن أن تعود مرة أخرى في وقت ما، مشيراً إلى إعادة إنتاج حافلة فولكس فاجن الأسطورية «آي دي باس»، واستبعد أن يكون الإنتاج قد توقف للأبد.

وكانت «بيتل» التي تعرف في الولايات المتحدة باسم «باج» قد وصلت البلاد لأول مرة عام 1949 ونالت نجاحاً كبيراً، وظهرت في فيلم «ذا لاف باج» من إنتاج ديزني عام 1968، وبلغت مبيعاتها في ذلك العام 423 ألف وحدة.

وعادت السيارة في تسعينيات القرن الماضي عندما بدأت شركة فولكس فاجن الإنتاج بمصنعها في بويبلا بالمكسيك. وفي العام الماضي، طرحت فولكس فاجن 15 ألفاً و166 وحدة فقط للبيع، بانخفاض 3.2%. وقبل أن تتوقف شركة فولكس فاجن عن إنتاج السيارة، ستقوم الشركة بإصدار نموذجين خاصين لهذا العام، وفقاً لما ذكرته «فولكس فاجن أوف أميركا» في البيان الصحافي.